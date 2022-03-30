Тбилиси примет рачинские дни

30 мар. 15:17

Грузинские фермеры представят свою продукцию на рачинских днях на "Базаре Орбелиани" в Тбилиси. Мероприятие пройдет с 1 по 3 апреля.

На базаре гости смогут отведать продукты, с которыми ассоциируется регион Рача: ветчина и вино, мед акации, липовый мед и мед из цветков каштана, который готовится в Амбролаури, а также форель из Лечхуми и многое другое.

Кроме того, в выходные на "Базаре Ореблиани" состоится мастер-класс по приготовлению настоящего рачинского лобиани с добавлением ветчины, пишет Sputnik Грузия.