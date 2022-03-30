Ставропольского заместителя министра заподозрили в мошенничестве

30 мар. 15:05

Ставропольские правоохранители заподозрили первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в мошенничестве при заключении госконтракта, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Между министерством и коммерческой фирмой в 2020 году были заключены госконтракты на оказание услуг по проведению дезинфекции на 45 млн рублей. Первый заместитель министра, "используя должностные полномочия, организовал подготовку аукционной документации с грубым нарушением закона, что повлекло существенное завышение цены вышеуказанных госконтрактов", - установило следствие, передает "Интерфакс".

Обоснованные претензии вызывает и то, что подрядчик, с которым были заключены госконтракты, был определен до начала подготовки закупочных процедур.

"В результате данных преступных действий из бюджета Ставропольского края было похищено не менее 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.