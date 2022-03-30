Франция начнет выдавать визы россиянам с 1 апреля

30 мар. 15:04

Франция с 1 апреля 2022 года возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генерального консульства республики.

"Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей", - сказано в заявлении.

Таким образом, россиянам теперь не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации, одобренные Евросоюзом, или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

При этом отмечается, что получение визы не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы узнать, имеют ли граждане право на въезд, россиянам рекомендуют проверять информацию на сайте МВД Франции.