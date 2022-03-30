Россия будет искать пути обхода санкций в отношениях с Ираном

30 мар. 14:52

Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить санкции США и Запада. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой.

"В наших отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнерами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления (односторонние санкции - прим. ред.) в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна проходит сегодня в китайском городе Туньси.