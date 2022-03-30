Дагестанский виноград будут выращивать в собственном питомнике

30 мар. 14:24

В скором времени в Дагестане могут построить виноградный питомник, чтобы заместить закупаемые за рубежом саженцы: идею уже поддержал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Идею строительства виноградного питомника озвучил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"С учетом санкций и необходимости принятия мер по импортозамещению есть предложение по созданию питомника, которое поддержали и полпред президента в СКФО Юрий Чайка, и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров", - цитирует слова Абдулмуслимова ТАСС.

Сроки реализации проекта и его стоимость в правительстве республики не уточнили, отметив, что проект является "финансово емким". Питомник позволит обеспечить потребности региона в высококачественном посадочном материале и быстро размножать новые сорта.