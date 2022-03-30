В Ставрополе задержали любителя салютов, укравшего пиротехнику из магазина

30 мар. 14:21

В Шпаковский районный суд передано уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ставрополя, укравшего пиротехнические изделия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Было установлено, что мужчина, работая товароведом в одном из торговых комплексов села Верхнерусского и имея свободный доступ к реализуемым пиротехническим изделиям, на протяжении нескольких дней похищал товар с полок.

Обвиняемый выносил пиротехнику из помещения в рюкзаке. Общая сумма ущерба составила более 61 тыс рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в шпаковский отдел внутренних дел. При проведении допроса он сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что похищал пиротехнику исключительно для личных нужд. Он возместил потерпевшим половину ущерба, а остальное обещал возместить в кратчайшие сроки.