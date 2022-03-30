Путин проведет встречу с главой Ингушетии

30 мар. 14:04

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также глава государства проведет несколько международных телефонных переговоров.

"Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов. И далее во второй половине дня будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал представитель официальной Москвы, отвечая на вопросы журналистов.