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Путин проведет встречу с главой Ингушетии

Путин проведет встречу с главой Ингушетии

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также глава государства проведет несколько международных телефонных переговоров.

"Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов. И далее во второй половине дня будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал представитель официальной Москвы, отвечая на вопросы журналистов.

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