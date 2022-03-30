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Лайнеры Redwings соединили Махачкалу в Ташкент

Лайнеры Redwings соединили Махачкалу в Ташкент

Авиакомпания Redwings запустила прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент, - сообщила сегодня руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Регулярные рейсы из Махачкалы в Ташкент будут осуществляться по вторникам и четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100", - сообщила Магомедова, передает ТАСС.

Из Махачкалы лайнер будет вылетать в 07:40 мск и прибывать в Ташкент в 12:35 по местному времени, длительность полета составит 2 часа 55 минут. Вылет в обратном направлении будет проходить в 04:45 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 06:10 мск, время полета составит 3 часа 25 минут.

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