Лайнеры Redwings соединили Махачкалу в Ташкент

30 мар. 14:03

Авиакомпания Redwings запустила прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент, - сообщила сегодня руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Регулярные рейсы из Махачкалы в Ташкент будут осуществляться по вторникам и четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100", - сообщила Магомедова, передает ТАСС.

Из Махачкалы лайнер будет вылетать в 07:40 мск и прибывать в Ташкент в 12:35 по местному времени, длительность полета составит 2 часа 55 минут. Вылет в обратном направлении будет проходить в 04:45 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 06:10 мск, время полета составит 3 часа 25 минут.