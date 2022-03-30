В Литве будут размещены два батальона американской армии

30 мар. 13:59

В Литве с конца апреля или начала мая будут находиться два батальона армии США. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Некоторое время в Литве будут дислоцированы два американских батальона. В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит", - цитирует его "Интерфакс".

Глава Минобороны также отметил, что с 2021 года число военных НАТО в Литве увеличилось примерно на 1 тыс человек, и должно еще вырасти примерно на такую же цифру.