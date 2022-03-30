Локальная демилитаризация: что произошло в селе Фаррух

Во вчерашней и позавчерашней сводках Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, наблюдается почти идиллическая картина. Российские войска осуществляют разминирование и патрулирование, в зоне их ответственности никаких инцидентов и нарушений не наблюдается. Уже ничего не напоминает о напряженности, царившей в Карабахе в последние дни в направлении села Фаррух Ходжалинского района Азербайджана и одноименной горы.

Несмотря на позитивное содержание бюллетеней МО РФ, армянский МИД, а также стилизованные под официальные источники армянских сепаратистов Карабаха продолжают утверждать, что отвода азербайджанских сил с занимаемых позиций не произошло, пытаясь таким образом держать тему на повестке. Напомним, что изначально Минобороны Азербайджана предупреждало о том, что в этой местности происходит "уточнение позиций". После поднятой армянской стороной шумихи МО России призвало Азербайджан отвести войска, а также заявило о применении азербайджанскими войсками "Байрактаров ТБ2" по "вооруженным формированиям Нагорного Карабаха". Эта формулировка вызвала недовольство в Баку, где сразу же напомнили о четвертом пункте трехстороннего Заявления, согласно которому все армянские вооруженные формирования из Карабахского региона должны быть выведены.

Сейчас, когда страсти вокруг села Фаррух несколько улеглись, а туман информационной войны начал рассеиваться, можно подвести итоги того, что же действительно произошло на данном участке. Как армянские, так и азербайджанские источники подтверждают, что в самом селе Фаррух сейчас находятся российские миротворцы и азербайджанские военные. Подтверждающее видео также было распространено телеграм-каналом "Русская весна". А о нахождении в селе азербайджанцев свидетельствует новость от 29 марта о найденном там массовом захоронении. Останки, обнаруженные в селе азербайджанскими военными, принадлежат солдатам азербайджанской армии, сражавшимся в Фаррухе еще в Первую Карабахскую войну. Из этой заметки можно сделать вывод о том, что азербайджанские военные физически присутствуют в селе и, вероятно, имеют возможность проводить инженерные работы.

Источники из Азербайджана и Армении подтверждают, что несколько стратегически важных высот на горе Фаррух перешло под азербайджанский контроль. Более того, в социальных сетях были распространены соответствующие визуальные подтверждения. Если судить по данным из открытых источников и официальным сообщениям, то после 26 марта никаких столкновений между регулярной армией Азербайджана и армянскими бандформированиями не происходило. При этом данные о потерях сторон разнятся. Армяне сообщают о четырех убитых и 15 раненых со своей стороны; азербайджанцы утверждают, что потерь не понесли; а россияне в одной из сводок сообщили о двух раненых с каждой стороны.

Хотя цифры, приводимые сторонами, не сходятся, можно сделать вывод, что краткосрочные столкновения на этом участке были, в результате чего произошел отвод армянских вооруженных формирований с занимаемых позиций. Российские миротворцы на фоне напряженной ситуации усилили свое присутствие в селе Фаррух, не препятствуя при этом сообщению ВС Азербайджана с наблюдательными постами, которые расположились на занятых на одноименной горе высотах.

Таким образом, можно констатировать, что в масштабе одного села и прилегающих высот Ходжалинского района Азербайджана была проведена локальная операция по демилитаризации: выдворению оттуда армянских вооруженных формирований. Армянское население села Фаррух (около 20 человек) пока не спешит возвращаться в покинутые дома, несмотря на присутствие в населенном пункте миротворцев.

Несмотря на апокалиптические сценарии, которые рисовались ангажированными экспертами, а также поддерживаемые украинскими официальными лицами вбросы об открытии "второго фронта для России в Карабахе", ничего подобного не произошло. Москва и Баку, будучи приверженными принципам союзнического взаимодействия, продолжают демонстрировать дипломатическую гибкость и находить эффективные развязки даже в непростых ситуациях. Для армянской стороны этот инцидент может послужить еще одним сигналом о необходимости принятия окончательного решения об отказе территориальных претензий к Азербайджану. В противном случае, приобретенный ценный российско-азербайджанский опыт по демилитаризации Фарруха медленно, но верно может быть применен и на других участках Карабахского региона Азербайджана.