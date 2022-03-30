Непогода привела к 160 ДТП в Нур-Султане

30 мар. 13:50

В департаменте полиции Нур-Султана сообщили о том, что бушующая в столице непогода привела к 160 дорожно-транспортным происшествиям. Пострадавших нет.

В этой связи в департаменте полиции Нур-Султана предупредили, что как пешеходам, так и автомобилистам нужно учитывать сложные погодные условия и быть предельно внимательным, соблюдать скоростной режим и не прибегать к резкому торможению.

"Пешеходам, проезжую часть переходить только в установленных местах, убедившись, что автомашины остановились, добавили стражи порядка", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.