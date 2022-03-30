В Кремле рассказали, как относятся к Китаю

30 мар. 13:49

Россия расценивает Китай как партнера и союзника. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва всячески поддерживает Пекин и рассчитывает на дальнейшее развитие этих отношений.

Представитель Кремля также отметил, что сближение РФ и КНР является результатом многолетней работы по развитию отношений двух стран. "Это не вопрос последних недель или месяцев. Это позитивный двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий", - цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что отношения России и Китая находятся сейчас на очень высоком уровне. "Это стратегическое привилегированное партнерство", - добавил Песков.