В КБР высадят еще 114 га лесов

30 мар. 13:42

В текущем 2022 году в Кабардино-Балкарии (КБР) планируют посадить леса на площади в 114 га, - сообщил руководитель департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии КБР Ханапи Хибиев.

"В настоящее время активно проводится подготовка к весенней посадке сеянцев и саженцев. В нынешнем году запланированы посадки лесных культур на территории государственных казенных учреждений-лесничеств, в том числе на площади 91,2 га весной и 22,8 га закрытой корневой системы осенью", - отметил Хибиев, передает ТАСС.

Как и раньше, в этом году в лесах КБР посадят основные лесообразующие породы региона - бук восточный, ясень, клен и дуб красный.

"Это искусственное лесовосстановление - на один гектар приходится 3,2 тыс сеянцев и саженцев, а где комбинированные посадки - 1,5 тыс и более", - пояснил руководитель департамента.

Напомним, в минувшем 2021 году в рамках федерального проекта по сохранению лесов в КБР высадили 421 тыс сеянцев древесных пород - рекордный для региона показатель.