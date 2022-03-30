Глава ВОЗ рассказа о последней пандемии в истории человечества

30 мар. 13:31

Пандемия коронавируса будет последней пандемией в истории человечества, выразил мнение гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более 6 млн человек", - сказал он, выступая на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите.

Гебрейесус также отметил, что пандемия привела к тому, что впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете.

Далее он отметил, что несмотря на то, что пока сложно прогнозировать сроки окончания пандемии, уже можно сделать определенные выводы. "Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения для укрепления их независимости и расширения автономии в сфере здравоохранения, во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях", - цитирует ТАСС.

Завершая выступление, он акцентировал внимание на том, что миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней.