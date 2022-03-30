Турция и Узбекистан подписали 10 соглашений о сотрудничестве в различных областях

30 мар. 13:28

В Ташкенте состоялась встреча президентов Турции и Узбекистана Реджепа Тайипа Эрдогана и Шавката Мирзиеева.

На пресс-конференции по итогам переговоров Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что прошедшее в узбекской столице второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Узбекистан-Турция стало еще одним шагом вперед на пути развития отношений между двумя странами. По его словам, отношения Анкары и Ташкента вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Турции также предложил проводить заседания Совета не раз в два года, а ежегодно.

Глава турецкого государства рассказал, что в рамках визита Турция и Узбекистан заключили 10 соглашений о сотрудничестве в различных областях. Он подчеркнул, что подписанное сторонами Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном позволит ускорить движение двух стран к намеченным целям.

По его словам, по итогам 2021 года объем двустороннего товарооборота между Турцией и Узбекистаном увеличился на 72% и превысил $3,6 млрд. Эрдоган добавил, что на первом этапе планируется довести этот показатель до $5 млрд, а затем до $10 млрд.

Турецкий лидер акцентировал внимание на том, что у Турции и Узбекистана большой потенциал для развития сотрудничества в оборонной промышленности. Он добавил, что Анкара готова поделиться с Ташкентом своими возможностями в этой области.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция готова расширять кооперацию с Узбекистаном в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, образования и культуры.

Глава государства напомнил, что в 2022 году Турция и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Наши отношения основаны на общей истории, языке, вере и культурных связях. Турция стремится к дальнейшему улучшению отношений с Узбекистаном, с которым нас связывают очень крепкие и искренние братские узы во всех сферах", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган также приветствовал ход реформ, успешно осуществляемых в Узбекистане под руководством президента страны Шавката Мирзиеева.