ФИФА не собирается исключать Россию

30 мар. 13:20

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он подчеркнул, что исключение России из ФИФА является наименее вероятным вариантом развития событий.

"Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: "После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России", - цитирует источник Чемпионат.com.

По его словам, если РФС сохранит членство в ФИФА, конгресс организации либо оставит действующие санкции против РФС в силе, либо приостановит деятельность РФС в ФИФА.

Напомним, 31 марта в Дохе состоится заседание конгресса ФИФА, на котором может быть рассмотрен вопрос о статусе РФС.