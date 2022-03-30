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ФИФА не собирается исключать Россию

ФИФА не собирается исключать Россию

Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он подчеркнул, что исключение России из ФИФА является наименее вероятным вариантом развития событий.

"Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: "После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России", - цитирует источник Чемпионат.com.

По его словам, если РФС сохранит членство в ФИФА, конгресс организации либо оставит действующие санкции против РФС в силе, либо приостановит деятельность РФС в ФИФА.

Напомним, 31 марта в Дохе состоится заседание конгресса ФИФА, на котором может быть рассмотрен вопрос о статусе РФС.

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