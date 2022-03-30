Россияне стали продавать в соцсетях закупленные "впрок" лекарства

30 мар. 13:17

Росздравнадзор все чаще фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, - сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты "с рук", покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли медикаментами, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Существующее законодательство позволяет дистанционную продажу лекарств только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение ведомства, таких организаций чуть более 400. При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут, уточнили в ведомстве.

"Только в прошлом году Росдравнадзором было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 - в соцсетях", - пояснили в пресс-службе.