Переговоры о мире. Мяч на стороне Зеленского

Накануне в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. После трехчасовой беседы команд под руководством Владимира Мединского и Давида Арахамия был зафиксирован определенный сдвиг. В чем он заключается и есть ли шанс на скорый мир?

Итак после переговоров за закрытыми дверями 28 марта Владимир Мединский и заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин сделали ряд серьезных заявлений. Самое существенное – слова Фомина о том, что Россия для повышения взаимного доверия в разы снизит военные действия на Киевском и Черниговском направлениях. Эти действия должны создать условия для продолжения переговоров. Из заявления ясно, что Россия заинтересована в дипломатии. Цель дипломатии – достичь тех требований, которые есть у Кремля к киевским властям.

Эти требования известны и много раз озвучивались российским МИДом. Администрация Владимира Зеленского поначалу отказывалась идти на уступки, но сейчас уже ясно, что лед тронулся. Со слов Мединского, Арахамия передал предложения Киева по мирному договору, и в них есть ряд позитивных и устраивающих Россию моментов: безъядерный статус Украины, ее нейтралитет (невступление в НАТО), отказ от размещения иностранных баз и проведения учений с другими странами на своей территории. По факту, именно эти пункты содержались в российских предложениях к США и НАТО, когда велись переговоры о гарантиях безопасности. Прими тогда Джозеф Байден и Йенс Столтенберг российские условия, конфликта на Украине удалось бы избежать.

Но что поделать. Время уже не обратить вспять, и надо думать, как быть дальше. В текущих условиях, по сути, от Украины осталось добиться лишь двух пунктов – признания Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР. Если Зеленский пойдет на это, то уже завтра можно провести его встречу с Владимиром Путиным. На такую встречу, которую давно предлагает организовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, уже намекнул Мединский, когда называл условия подписания договора с Украиной.

"Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", — заявил накануне помощник президента России.

Сейчас судьба мира зависит исключительно от Украины. Мяч, как говорится, на ее стороне. Согласятся ли в Киеве принять требования по Крыму и Донбассу, еще непонятно. Пару дней назад Зеленский говорил, что статус Крыма и Донбасса он готов рассмотреть, хотя и через народный референдум. А после стамбульской встречи он заявляет, что Западу не нужно снимать санкции, пока Украина не вернет свои земли.

"Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость", - прокомментировал украинский лидер.

Если под словом "все", Зеленский намекает на Крым и Донбасс, тогда ситуация патовая. Президент Украины также добавил, что не верит словам российских дипломатов и политиков. Эта противоречивость, с одной стороны, мешает переговорам и, как постоянно говорит Сергей Лавров, приводит к их затягиванию, с другой - дает надежду на то, что позиция Киева может поменяться в любой момент. По-видимому, Зеленский боится брать ответственность за потерю Крыма и Донбасса, из-за чего хочет передать решение этого вопроса в руки народа. Такой подход тоже осложняет переговоры, потому что Россия вряд ли будет завершать спецоперацию, пока не добьется выполнения своих условий. А референдум – процесс долгий. Да и потом, а что если на референдуме украинцы проголосуют против исключения Крыма и Донбасса из состава Украины?

Как видно, благодаря усилиям Турции между Россией и Украиной все же достигнут определенный прогресс, но судя по тому, что по Крыму и ЛДНР пока нет четкого ответа из Киева, переговоры, как и военная операция России, продолжатся.