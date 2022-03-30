АТОР: Кипр бесплатно оформляет национальные туристические визы

30 мар. 13:01

Кипр продолжает выдавать россиянам бесплатные визы, сообщили в АТОР.

Про-визы в кипрском консульстве в России не оформляются из-за приостановки прямого сообщения, получить можно национальную визу Кипра. Потребуются следующие документы: загранпаспорт, справка с места работы или выписка с банковского счета, копия ваучера на проживание от отеля на Кипре или другие документы, подтверждающие аренду или владение недвижимостью на Кипре.

В АТОР добавили, что к пакету документов стоит также приложить забронированные авиабилеты.

Добраться на Кипр из России сейчас можно с пересадкой в Белграде, Дубае, Дохе, Тель-Авиве, Каире и Бахрейне.

Для въезда на Кипр потребуется сертификат о вакцинации.