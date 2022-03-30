Наталья Ротенберг лишилась поста в Федерации гимнастики Армении из-за политагитации

30 мар. 12:55

Наталья Ротенберг в феврале получила пост вице-президента федерации Армении, однако уже в марте лишилась его - она склоняла тренеров вступить в ее политическую партию, сообщил глава федерации Гагик Ваноян, пишет РБК.

"Узнав обо всем этом, я принял решение прекратить наше сотрудничество и снять ее с поста вице-президента. Федерация гимнастики Армении - аполитичная структура", - заявил он.

По словам Ванояна, Ротенберг, как выяснилось, оказывала на тренеров давление, "велела им становиться членами своей партии, идти и регистрироваться". "Это основная причина (увольнения). Я категорически против всего этого", - добавил глава федерации.

Вторая причина увольнения Ротенберг - ее звонки родителям спортсменов с предложениями записаться в платную секцию гимнастики в "Газпром Армения" с ежемесячной платой в 20 тыс драм ($40). Как пояснил Ваноян, он знал об идее открытия отдельного клуба в "Газпроме", но не знал, что Ротенберг решила сделать обучение платным. "Это была ее вторая ошибка. Я предотвратил эту инициативу, к нам поступили жалобы от родителей", - поделился он.

Ваноян констатировал, что приглашение Ротенберг в федерацию стало его ошибкой. "Не то чтобы все приняли ее с распростертыми объятиями и хотели видеть в федерации, но я принял это решение для развития спорта", - признался он.

Наталья Ротенберг с 2020 года является супругой армянского политика Тиграна Арзаканцяна. В марте они объявили о создании политической партии "Сила Родины".