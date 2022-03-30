Над ингушским участком трассы "Кавказ" построят надземные переходы

30 мар. 12:53

За два года на трассе "Кавказ" в Ингушетии будут построены три надземных пешеходных перехода, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Речь идет о модульных переходах, которые возведут рядом с социально значимыми объектами. ...Один из них - рядом с селом Яндаре - введут в строй в октябре 2022 года, а два других - близ сел Барсуки и Гази-Юрт - к 1 сентября 2023 года. ...Для участков дорог с высокой интенсивностью движения это действенная мера по предотвращению ДТП с участием пешеходов", - рассказали в управлении, передает ТАСС.

Рядом с Яндаре уже ведутся подготовительные работы - дорожники смонтируют опоры из стали, входную группу, пролетное строение и лестницы с применением технологии антикоррозийной защиты элементов. Затем выполнят обшивку лестничных сходов и пролетного строения долговечным прозрачным поликарбонатом.

На каждом из надземных переходов устроят входные площадки с противоскользящим покрытием и пандусами, оборудуют электроосвещение внутри переходов, а на лестницах устроят аппарели для транспортировки чемоданов и детских колясок. Перед вводом объектов в эксплуатацию благоустроят и озеленят прилегающую территорию.