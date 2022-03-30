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Портретом нового президента маркируют такси в Туркменистане

Портретом нового президента маркируют такси в Туркменистане

Сотрудники полиции Туркменистана начали продавать водителям такси портреты нового президента республики Сердара Бердымухамедова.

Стало известно, что полиция Марыйского велаята распространяет продукцию для маркировки лобовых стекол автомобилей. Уточняется, что таким образом таксисты могут продемонстрировать "людям, что  эта машина — такси".

По словам самих работников транспорта, полицейские распечатывают по четыре портрета на бумаге А4, а затем многократно их копируют.  Кроме того, таксисты жалуются, что, так как у стражей порядка нет ножниц, водителям приходится отрывать каждое фото самим, пишет "Газета.ru".

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