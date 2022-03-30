Военный эксперт рассказал о найденных в Фаррухе массовых захоронениях азербайджанцев

Почти вся территория Карабаха залита кровью как мирных жителей, так и военных. Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Адалят Вердиев.

Он рассказал, что в ходе инженерно-строительных работ на освобожденных землях Азербайджана неоднократно находили человеческие останки. В частности, массовые захоронения были обнаружены в селе Фаррух Ходжалинского района и в селе Эдилли Ходжавендского района.

"По мере продолжения строительных работ на наших освобожденных территориях будут обнаруживаться такие массовые захоронения. Тысячи наших граждан через 30 лет узнают о судьбах своих пропавших без вести родственников. Считается, что найденные в селе Фаррух останки принадлежат нашим гражданам, погибшим во время геноцида, совершенного армянами в Ходжалы, или в боях за село. Мы узнаем об этом точно только после экспертизы ДНК", - поведал эксперт.

Он отметил, что это факты являются очередным свидетельством зверства армян. "Одной из причин, по которой армяне настойчиво не покидают земли Карабаха, является вероятность того, что на этих территориях будут найдены останки многих из 4 тыс азербайджанцев, погибших в годы первой Карабахской войны", - сказал Вердиев.

По его словам, каждое найденное массовое захоронение станет новым ударом по международной репутации Армении. "В дальнейшем на этих территориях будут обнаруживать массовые захоронения", - цитирует эксперта Trend.