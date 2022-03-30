В России снова выявили свыше 20 тыс случаев COVID-19

30 мар. 12:27

За минувшие сутки в России выявили 20 145 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 165, в Петербурге - 1 084, в Подмосковье - 414. В Краснодарском крае - 535, в Ставропольском крае - 153, в Крыму - 327, в Дагестане - 53, в Кабардино-Балкарии - 36, в Адыгее - 50, в Карачаево-Черкесии - 21, в Северной Осетии - 12, в Ингушетии - 23, в Чечне - 11.

Общее число инфицированных достигло в России 17 823 648.

Госпитализированы за сутки 4 299 человек. Выздоровели за сутки 51 085

Пациентов, за все время - 16 788 291.

Умерли за сутки 352 пациента, с начала пандемии - 368 377 человек.