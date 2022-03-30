Аэропорт Гейдар Алиев в Баку защитят от дронов

30 мар. 12:21

В Международном аэропорту Гейдар Алиев будет установлена комплексная система противодействия несанкционированным полетам беспилотников (БПЛА). Об этом сообщили в "УВД "Азераэронавигации" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Решение о создании системы было принято в связи с тем, что появление дронов над аэродромами или вблизи взлетно-посадочных полос может прервать полет или привести к задержке рейса, а столкновение с беспилотниками или попадание их в двигатель самолета - к повреждению судна.

В AZANS пояснили, что урон от возможного столкновения воздушного судна с БПЛА по своей силе опаснее, чем столкновение с птицей, а их широкая доступность и необученность пользователей дронов являются потенциальным риском для гражданской авиации.

Как отмечается, система противодействия БПЛА будет способна находить беспилотники вблизи аэропортов и вмешиваться в их управление, заставляя вернуться к месту взлета.