Министр обороны Великобритании проводит переговоры в Азербайджане

30 мар. 12:11

Глава Минобороны Великобритании Джеймс Хеппи находится в Баку с однодневным визитом, сообщает посольство Великобритании в Азербайджане. Диппредставительство отмечает, что это первый визит министра обороны этой страны в Азербайджан.

В рамках визита Хеппи проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

На повестке встреч – возможности расширения сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере обороны, нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном, состояние мирного процесса и сотрудничество в области разминирования. Кроме того, стороны обсудят кризис на Украине.