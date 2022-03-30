Лондон хочет расширить крымские санкции на Донбасс

Власти Великобритании планируют расширить санкции по Крым на ДНР и ЛНР, сообщается в заявления МИД королевства.
"Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного [на рассмотрение] в парламент", - говорится в сообщении.
В среду в парламенте представят очередной проект антироссийских санкций. Как пишут британские СМИ, оппозиционные партии одобрят инициативы кабмина.
Также новые санкции затронут техосмотр частных самолетов и яхт российских бизнесменов.