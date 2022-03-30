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Лондон хочет расширить крымские санкции на Донбасс

Лондон хочет расширить крымские санкции на Донбасс

Власти Великобритании планируют расширить санкции по Крым на ДНР и ЛНР, сообщается в заявления МИД королевства.

"Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного [на рассмотрение] в парламент", - говорится в сообщении.

В среду в парламенте представят очередной проект антироссийских санкций. Как пишут британские СМИ, оппозиционные партии одобрят инициативы кабмина.

Также новые санкции затронут техосмотр частных самолетов и яхт российских бизнесменов.

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