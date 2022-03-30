Китай призвал Россию и Украину придерживаться пути переговоров

30 мар. 12:05

Власти Китая призвали Россию и Украину продолжать придерживаться пути переговоров, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, Пекин приветствует новый раунд российско-украинских переговоров. "Призываем Россию и Украину двигаться навстречу друг другу, придерживаясь главного направления на переговоры", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Далее он напомнил, что Китай всегда придерживался позиции приоритета переговорного процесса в контексте поиска путей разрешения украинского кризиса.

Также Ван Вэньбинь добавил, что китайская сторона готова принять конструктивное участие в продвижении переговорного процесса для достижения мира.