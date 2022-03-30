Выходные в Москве будут ненастными и снежными

30 мар. 11:59

Погода в Москве в выходные будет ненастной из-за южного циклона, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В столице с 31 марта до 3 апреля выпадет около половины месячной нормы осадков. "Мы ожидаем, что влияние циклона скажется уже 31 числа, температура воздуха в ночные часы останется слабоотрицательной, дневная - слабоположительная. 1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона, у нас будет приниматься снег. 2 числа он будет "лепить" практически в течение всех суток, не меняя интенсивности", - предупредила синоптик.

Ненастье стихнет только к 4 апреля, в этот день в столичном регионе снег будет только местами и небольшой.

"Со второй половины дня 31 марта до 3 апреля включительно на Москву выпадет около половины месячной нормы осадков, и это будет снег. Поэтому жителям столицы надо будет пережить еще один снежный апрельский эпизод. У нас бывает в апреле - с южными процессами выпадает значительное количество снега", - отметила Позднякова.

По словам метеоролога, "огорчаться не следует, все равно весна придет, но чуть позже, чем бы мы того хотели".