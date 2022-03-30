"Финансиста" банды Цапков нашли на Украине

30 мар. 11:48

"Финансист" банды Цапков, орудовавшей в станице кубанской Кущевской с 1998 по 2010 год, на счету которой 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, находящийся в международном розыске, скрылся на Украине.

Скрывшись от следствия, бандит получил защиту от Службы безопасности Украины (СБУ), выдавшей предполагаемому казначею новый паспорт, - рассказал адвокат, передает ТАСС.

Затем с его участием СБУ провела провокацию по задержанию украинских жителей, которые якобы по заданию спецслужб РФ за $100 тыс пытались похитить его и доставить в СК РФ.