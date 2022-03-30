В Минэкономики Германии не стали отвечать, как скоро в стране кончится газ

30 мар. 11:47

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, комментируя вопрос о том, на сколько в стране хватит газа, указал на спекулятивный характер этого вопроса.

"На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", - заявил Хабек, его выступление транслировалось на сайте министерства.

Глава ведомства отметил, что "за последние дни заполненность немного повысилась", ПХГ Германии заполнены на 25%.