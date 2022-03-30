В отдаленных селах Северной Осетии появятся аптечные киоски

30 мар. 11:30

Пункты продажи медикаментов будут открываться в отдаленных населенных пунктах Северной Осетии, сообщил министр здравоохранения республики Сослан Тебиев.

По его словам, в аптечных киосках предполагается продавать только самые необходимые лекарства.

"С крупными аптечными сетями мы уже проговорили. Они готовы открыть киоски с минимальным набором лекарств. Это в ближайшее время уже решится", - цитирует ТАСС.

Кроме того, лекарства могут начать продаваться на базах фельдшерско-акушерских пунктов в селах, где нет аптек.