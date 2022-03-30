Польша объявила бойкот российскому углю

30 мар. 11:27

Уже в апреле-мае текущего 2022 года власти Польши полностью откажутся от российского угля, - заявил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"На совете министров мы приняли план отказа от угля", - рассказал премьер, подчеркнув, что Варшава делает это, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС, передает ТАСС.

План должен быть утвержден парламентом и подписан президентом. "Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля", - констатировал премьер.

В польском правительстве считают, что уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже для граждан: "Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее", - заверил премьер.

Министр климата и окружающей среды республики Анна Москва подсчитала, что стране нужно 8 млн т угля, заверив, что в правительстве знают, откуда и как организовать его поставки.