Россию и Узбекистан связал новый рейс "полный эконом"

30 мар. 11:25

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 29 марта запустила полеты между Наманганом и Красноярском в формате "полный эконом".

Маршрут обслуживают специально модифицированные самолеты только с эконом-классом - Uzbekistan Express. Полеты выполняются по вторникам.

Минимальная цена билета с багажом в одну сторону начитается от 2 388 069 сумов (18,8 тыс рублей), туда - обратно - от 4 433 304 сумов (около 35 тыс рублей).

Рейсы по маршруту выполняются в вечернее время.

Uzbekistan Express также обслуживают рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Актау и Актобе.