На Амбролаури сошел сель

30 мар. 11:03

Селевой поток сошел на улицу Важа Пшавела в городе Амбролаури на западе Грузии, на пострадавшей от грязевого потока территории нет жилых домов. Об этом сообщил мэр города Давида Мхеидзе.

"На данном этапе ситуация стабильная. Местным жителям не угрожает опасность", – сказал он.

Далее градоначальник отметил, что в целях безопасности были предупреждены владельцы близлежащей АЗС и торговых объектов.

"В случае необходимости мэрия присоединится к необходимым защитным мерам. Для обеспечения безопасности на месте дежурит полиция", - добавил Мхеидзе, передает Sputnik Грузия.