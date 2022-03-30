Сфера туризма в Крыму предлагает 2,5 тыс вакансий с проживанием

30 мар. 10:58

В Крыму открыты 3,4 тыс вакансий в сфере туризма.

"В средствах размещения Республики Крым открыты вакансии на 3391 рабочее место, в том числе 2457 вакансий предусматривают предоставление жилья, 466 вакансий – с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью", – сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Список вакансий размещен на сайте Минкурортов Крыма.

В этом году количество предложений значительно увеличилось. "Ежегодно с ростом спроса на отдых и оздоровление в Крыму, строительством новых отелей и модернизацией существующих растет и потребность в производственном и линейном персонале", – отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, в период высокого сезона в турсфере региона работают порядка 40 тыс человек.

"Более трех тысяч вакансий собрано в банке вакансии министерством. Реальная потребность в кадрах как минимум вдвое выше", – подчеркнул министр.