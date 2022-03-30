Сирия призвала мир отказаться от доллара

30 мар. 10:56

Сирия готова отказаться от доллара и обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах, - сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.

"Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель", - рассказал посол, передает ТАСС.

Сирия сотрудничает с Россией так, чтобы это служило интересам обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере. И этот вопрос, конечно, нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих сторон, - подчеркнул Хаддад.

Москва и Дамаск не прекращают обменов взаимными визитами даже в нынешних реалиях, и это связано с высоким уровнем отношений между двумя странами во всех областях: политической, экономической, военной, культурной и других из числа сотрудничества между двумя дружественными странами, - добавил посол.