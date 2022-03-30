Михаил Бочарников: Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном

30 мар. 10:30

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии – знаменательное событие в отношениях Азербайджана и России, которое переводит межгосударственные связи на новый устойчивый уровень, - заявил посол РФ в АР Михаил Бочарников.

"Этот ключевой и всеобъемлющий документ, открывающий новую эру в наших отношениях. Его подписание означает, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном", - подчеркнул он.

"Декларация переводит наши межгосударственные связи на новый, устойчивый уровень формирования платформы для поступательного развития наших отношений и взаимодействия", - отметил российский посол, подчеркнув, что этот стратегически важный документ стал главным, ключевым моментом во встрече президентов двух стран в конце февраля этого года и двусторонних переговоров.

"В целом, в связи с подписанием этого документа Россия нацелена на дальнейшее всемерное развитие наших отношений и нашего союзнического взаимодействия с Азербайджаном, опираясь на такие основания, как дружба, добрососедство, взаимоуважение и учет интересов друг друга", - констатировал Михаил Бочарников.