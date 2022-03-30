Медведев анонсировал эру региональных валют

30 мар. 10:43

Отказ от доллара и евро как от мировых резервных валют не является фантастической перспективой, наступает эра региональных валют, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наступает эра региональных валют", - сообщил он, отметив, что "доверие к резервным валютам тает, как утренний туман".

"Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой", - написал Медведев в Telegram-канале.

Далее он выразил уверенность в том, что мировые державы будут вынуждены договариваться о новом финансовом порядке.