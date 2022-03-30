Девушка в Бухаре вырвала перья у павлина, ее мать оштрафована

30 мар. 10:42

В социальных сетях распространилось видео, в котором несовершеннолетняя девушка, гуляя в историческом музейном комплексе Ситораи Мохи-хоса в Бухаре, вырывает у павлина несколько перьев. Мать девушки понесет наказание.

Видео вызвало общественный резонанс, многие просили найти девушку и наказать за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба областного УВД.

Правоохранители изучили видеоролик и установили, что инцидент произошел 26 марта. Мать с детьми - жители Гиждуванского района - гуляли по музейному комплексу, когда девочка-подросток без причины вырвала у павлина два пера.

В отношении матери девушки составлен административный протокол по части 1 статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности.

Статья влечет наложение штрафа от 1 до 5 БРВ.