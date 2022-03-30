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Синоптики рассказали, каким будет апрель в Казахстане

Синоптики рассказали, каким будет апрель в Казахстане

Почти на всей территории Казахстана апрель начнется теплой погодой, сообщает метеослужба "Казгидромет".

Западный антициклон принесет сухую и ясную погоду. Осадки в начале апреле возможны только в крайних западных и северных регионах республики.

"Также антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну", - отмечают синоптики.

На западе Казахстана днем воздух прогреется до 10-20 градусов тепла, в северных, восточных регионах до 5-13 градусов, на юге потеплеет до плюс 15-23.

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