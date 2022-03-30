Московские правоохранители задержали дагестанского блогера

30 мар. 10:25

В Москве задержан известный дагестанский блогер-миллионник Хизри Запиров (Хиза), - пишет телеграм-канал Baza.

В январе этого года МВД России объявило Запирова и его PR-директора Лусик Карапетян в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что речь идет о ставках на спорт, - передает "АиФ-Дагестан".

Запиров - уроженец села Герга Каякентского района. Блогер снимал и публиковал в соцсетях пранки и видео на автомобильную тематику. Последняя его публикация датирована октябрем прошлого 2021 года.