Финляндия возобновляет железнодорожные грузоперевозки с Россией

30 мар. 10:08

Компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, с 30 марта возобновила прием поездов из России.

"Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта", - говорится в распространенном в среду сообщении компании.

О возобновлении движения поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, речи не идет.