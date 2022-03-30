Астраханцы излечились от "сахарной лихорадки"

30 мар. 10:05

Ажиотаж по массовой скупке сахара, охвативший жителей России, в Астрахани прошел: горожане выкладывают в соцсетях фотографии, на которых запечатлены полки магазинов, уставленные пакетами с сахаром.

Жители отмечают: ажиотаж закончился, дефицита нет, а в комментариях под этими фотографиями астраханцы добавляют кадры из супермаркетов, на которых видно: сахара в них полно, - передает "АиФ Астрахань".

В продуктовых магазинах города стоимость сахара в среднем составляет 60-70 рублей за 900 граммов-килограмм, в крупных гипермаркетах она может достигать 90 рублей, - говорится в сообщении.