В Грузии ждут снижения цен на топливо в течение двух недель

30 мар. 9:48

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сообщил, что цены на топливо в стране выросли вследствие высоких цен на энергоносители в мире, при этом анализ показывает, что вскоре цены стабилизируются, пишет Sputnik Грузия.

В феврале-марте цены на топливо в Грузии стали подниматься скачкообразно, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, до $ 1,2, бензин АИ-95 достиг рекордной цены - около $1,24.

"Мы видим, что энергоносители долгое время держатся цены на высоком уровне, и именно эта высокая цена стала причиной того, что стоимость топлива в торговых сетях в Грузии была на рекордно высоком уровне. Наверное, наблюдалась самая высокая цена в истории", - отметил министр в эфире Первого канала.

По его словам, такая ситуация серьезно влияет на социальное положение и экономику населения, однако скоро цены начнут снижаться.

"Мы внимательно следим за ситуацией и ведем постоянный диалог и координацию с частным сектором. Главное в этой ситуации, что не стоит ожидать более тяжелых результатов. Собственно, в двухнедельном пробеге следует ожидать снижения цен", - сказал Давиташвили.

Министр пояснил, что многомесячный анализ торговли фьючерсами показывает, что ситуация успокоится, стабилизируется и вернется на уровень до начала спецоперации России на Украине.

"Мы также рассматриваем краткосрочные контракты, и есть более дешевое топливо, которое, как мы надеемся, вскоре должно появиться на рынке, что должно снять давление высоких цен", - поделился он.

В выходные в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо.