Ялта запаслась водой на полтора года вперед

30 мар. 9:42

Крымская курортная Ялта, где год назад действовал график подачи воды по часам из-за засухи, сейчас обеспечена водой как минимум на полтора года, - сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.

"Впервые с 2015-го года водохранилища заполнены так, что даже если не будет дождей, водных запасов хватит на 1,5 года. Загорское - на 85%, Счастливенское - на 92%", - написала Павленко в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

"Наша стратегическая красота", - подписала сити-менеджер курорта выложенные ею видео наполненных водохранилищ.

Напомним, в Крыму в 2019 и 2020 годах была сильная засуха, которая могла продлиться в течение 2021 года. Вода подавалась по часам, однако к курортному сезону графики отменили.