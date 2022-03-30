В апреле россияне полетят в Сочи и Минеральные Воды

30 мар. 9:29

В топ-5 самых популярных авианаправлений апреля в России вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград, сообщили в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", пишет РИА Новости.

Аналитики сервиса изучили билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. "Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы", - следует из исследования.

Среди популярных направлений также оказались Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск.

Средний чек за перелет по России в апреле составляет 8,3 тыс рублей в одну сторону.