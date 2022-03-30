Володин: "Хотите газ? Ищите рубли"

30 мар. 9:50

Будет правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за российские деньги в Евросоюз зерно, нефть и лес, - уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет", - написал он в своем Telegram-канале.

"Более того - будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес", - отметил председатель Госумы России.

Газ добывается в сложных природных климатических условиях, это тяжелейшая работа, - отметил Володин.

"Если хотите получать газ - ищите рубли. По-другому не должно быть", - добавил он.