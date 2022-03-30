Беларусь запретила вывоз муки, риса и макарон

30 мар. 9:14

Беларусь ввела запрет на экспорт из республики муки грубого помола из ржи и ячменя, риса и макаронных изделий.

"Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий", - говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном в среду на Национальном правовом портале.

В ведомстве пояснили, что данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности республики.

Запрет не касается товаров, вывозимых для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Постановление действительно в течение трех месяцев.