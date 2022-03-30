Казахстан готов подписать соглашение с Россией о паспортах вакцинации

30 мар. 9:10

Уже в ближайшее время Казахстан и Россия подпишут соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, - сообщила заместитель министра здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.

"Будет соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией. Проект соглашения уже пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - заявила она сегодня в кулуарах парламента, передает РИА Новости.

Раз соглашение уже есть, и оно на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, подписание будет очень быстро, - добавила замглавы Минздрава Казахстана.